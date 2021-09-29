323 طنا.. المملكة الأولى عربيا في امتلاك احتياطي الذهب

تواصل – وكالات:

نشرت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” الأميركية ترتيب الدول العربية من حيث حجم احتياطيات الذهب، ويُعد الذهب من الأصول التي تحتفظ بها البنوك المركزية للدول، ومن بينها العملات الأجنبية.

ووفق الترتيب المشار إليه في المجلة، تصدّرت المملكة الترتيب مع امتلاكها احتياطيًا من الذهب يُقدر بـ 323.1 طنًا.

في المرتبة الثانية حلّ لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية تراجع تحت وطأتها الاحتياطي الإلزامي لدى مصرفه المركزي إلى 14 مليار دولار.

وقد جاء في التقرير أن في حوزة لبنان رصيد من المعدن الأصفر يبلغ 286.8 طنًا، يشكل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

وحلّت ثالثًا الجزائر مع 173.6 طنًا، ثم ليبيا مع 116.5 طنًا، فالعراق برصيد 96.3 طنًا.

أما المركز السادس فكان من نصيب مصر التي تمتلك 80.6 طنًا من الذهب، ومن بعدها حلّت الكويت بـ 79 طنًا من المعدن نفسه.

كما حلّت قطر في المركز الثامن برصيد 59.8 طنًا يشكل 6% مما تمتلكه من احتياطي. ثم حلّ الأردن تاسعًا برصيد 56.9 طنًا.

أما الإمارات العربية المتحدة فقد كان المركز العاشر من نصيبها، مع 55.3 طنًا من الذهب.

وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى على المستوى العالمي بامتلاكها الاحتياطي الأكبر من الذهب بنصيب 8133.5 طنا، تليها ألمانيا التي تمتلك 3359.1 طنًا في المركز الثاني، فيما تحل إيطاليا التي في حوزتها 2451.8 طنًا في المركز الثالث.