الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

323 طنا.. المملكة الأولى عربيا في امتلاك احتياطي الذهب

323 طنا.. المملكة الأولى عربيا في امتلاك احتياطي الذهب
0

تواصل – وكالات:

نشرت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” الأميركية ترتيب الدول العربية من حيث حجم احتياطيات الذهب، ويُعد الذهب من الأصول التي تحتفظ بها البنوك المركزية للدول، ومن بينها العملات الأجنبية.

ووفق الترتيب المشار إليه في المجلة، تصدّرت المملكة الترتيب مع امتلاكها احتياطيًا من الذهب يُقدر بـ 323.1 طنًا.

في المرتبة الثانية حلّ لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية تراجع تحت وطأتها الاحتياطي الإلزامي لدى مصرفه المركزي إلى 14 مليار دولار.

وقد جاء في التقرير أن في حوزة لبنان رصيد من المعدن الأصفر يبلغ 286.8 طنًا، يشكل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

وحلّت ثالثًا الجزائر مع 173.6 طنًا، ثم ليبيا مع 116.5 طنًا، فالعراق برصيد 96.3 طنًا.

أما المركز السادس فكان من نصيب مصر التي تمتلك 80.6 طنًا من الذهب، ومن بعدها حلّت الكويت بـ 79 طنًا من المعدن نفسه.

كما حلّت قطر في المركز الثامن برصيد 59.8 طنًا يشكل 6% مما تمتلكه من احتياطي. ثم حلّ الأردن تاسعًا برصيد 56.9 طنًا.

أما الإمارات العربية المتحدة فقد كان المركز العاشر من نصيبها، مع 55.3 طنًا من الذهب.

وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى على المستوى العالمي بامتلاكها الاحتياطي الأكبر من الذهب بنصيب 8133.5 طنا، تليها ألمانيا التي تمتلك 3359.1 طنًا في المركز الثاني، فيما تحل إيطاليا التي في حوزتها 2451.8 طنًا في المركز الثالث.

مواد ذات صلة

فريق من جامعة «الملك عبد العزيز» يكتشف مفاجأة في «تثبيط فيروس كورونا»

فريق من جامعة «الملك عبد العزيز» يكتشف مفاجأة في «تثبيط فيروس كورونا»

شرطة الشرقية تحدد هوية شخص خالف «الذوق العام»

شرطة الشرقية تحدد هوية شخص خالف «الذوق العام»

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ».. تلاوة للشيخ «السديس» بالمسجد الحرام

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ».. تلاوة للشيخ «السديس» بالمسجد الحرام

تقييم عالمي.. خطوط المملكة الجوية الأكثر تقدما في 2021

تقييم عالمي.. خطوط المملكة الجوية الأكثر تقدما في 2021

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>