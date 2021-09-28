الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استبداد الحوثيين باليمن.. استبدال الرواتب بـ “مكرمة عبد الملك الحوثي”

استبداد الحوثيين باليمن.. استبدال الرواتب بـ “مكرمة عبد الملك الحوثي”
0

تواصل- وكالات

في تطور جديد لانتهاكات مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، أقدمت المليشيا على محاولات تكشف عن نواياها في فرض صفة الصفوة أو السلالة المقدسة على الشعب اليمني.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فقد ألغت المليشيا المتمردة كلمة “الراتب” من كافة السجلات المالية للدولة.

وقامت المليشيا باستبدالها، بـ ” مكرمة عبدالملك الحوثي” في كشوفات صرف الراتب الذي تصرفه.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن مصادر  مطلعة  أن الميليشيا أزالت كلمة الراتب من الكشف الذي تصرف فيه نصف الراتب 3 مرات في السنة واستبدلتها بعبارة” مكرمة السيد عبدالملك الحوثي”.

وأضافت أن الميليشيا تتعامل مع الموظف وكأنها أعطته ذلك تفضلا منها ويجب عليه شكرها، في حين أنها تأكل حقوقه كاملة وما يجب عليه هو الخضوع لها.

ونقلت أيضا عن مسؤولين حقوقيين، أن ما تقوم به الميليشيا من ممارسات إذلال لنحو مليون موظف تحت سيطرتها من إجمالي موظفي القطاع العام في اليمن البالغ عددهم 1.2 مليون موظف يعد جريمة يجب أن يتفاعل معها المجتمع الدولي.

ونوهت المصادر أن هذا العمل الذي تقوم به الميليشيا الحوثية، تحاول من خلاله تغذية عقول الناس بأنها الصفوة التي لا يليق الحكم إلا بها وأن العامة عبيد يجب أن يخضعوا لها.

 

مواد ذات صلة

إحصائية صادمة.. مقتل 2000 طفل في هجمات مليشيا الحوثي على مأرب

إحصائية صادمة.. مقتل 2000 طفل في هجمات مليشيا الحوثي على مأرب

تدمير مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

تدمير مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

مليشيا الحوثي تجهز لمجزرة جديدة بإعدام 11 شخصاً بينهم نساء

مليشيا الحوثي تجهز لمجزرة جديدة بإعدام 11 شخصاً بينهم نساء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>