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حيلة «تفوق الخيال».. سرقة «متاجر فاخرة» بأمريكا في وضح النهار

حيلة «تفوق الخيال».. سرقة «متاجر فاخرة» بأمريكا في وضح النهار
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تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر عدداً من اللصوص يقومون بسرقة متاجر فاخرة في الولايات المتحدة، دون أن يعترضهم أحد.

وبحسب ما تم تداوله فإن اللصوص استخدموا حيلة ماكرة، حيث دخلوا المتاجر يصطحبون معهم أكياس قمامة، وأخذوا سلعاً غالية الثمن وهربوا مباشرة.

نفس العملية تمت على متاجر فاخرة أخرى في مدن أمريكية، حيث تمت عمليات النهب بنفس الوسيلة.

الأمر الذي يثير العجب أن كل السرقات حدثت وتمت أمام أعين العاملين والزبائن في وضح النهار بمدينة شيكاغو الأمريكية.

ولا تزال الشرطة تبحث عنهم وتحقق في ملابسات الحادث بعد فحص كاميرات المراقبة.

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