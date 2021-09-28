فيديو نادر لتدشين الملك سعود للتوسعة الجديدة بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:
نشر حساب “الملك سعود” على موقع “تويتر” مقطع فيديو نادر للحظة تفقد الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – لتوسعة المسجد الحرام.
وأوضح الحساب التفاف حشد من المواطنين والمقيمين حول الملك سعود أثناء مشاهدته للتوسعة الجديد للمسجد الحرام.
وقد أقيم في عهده الملك سعود -رحمه الله- في تاريخ 23-8-1375هـ الموافق 1956 احتفال رسمي كبير وضع فيه حجر الأساس لأعمال توسعة المسجد الحرام.
وقد قال الملك سعود كلمته رحمه الله بهذه المناسبة ووضعه حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في 24 شعبان 1375 الموافق 6 أبريل 1956.