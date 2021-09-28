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مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك جنوبي «مأرب»

مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك جنوبي «مأرب»
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تواصل – وكالات:

كشف مصدر عسكري رفيع المستوى عن خوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ، المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك التي دارت خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى تدمير أطقم وآليات قتالية تابعة لها بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وأضاف المصدر أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الإيرانية.

وأشار إلى أن العديد من الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب التي دارت فيها المعارك بعد أن تركها مشرفو المليشيا ولاذوا بالفرار.

 

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