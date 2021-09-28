تقييم عالمي.. خطوط المملكة الجوية الأكثر تقدما في 2021

تواصل- وكالات

حصلت الخطوط الجوية بالمملكة، على تقييم عالمي بأنها الأكثر تقدما في عام 2021.

جائزة شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021 ، التي حصلت عليها الخطوط السعودية، جاءت ضمن جوائز شركة “سكاي تراكس” المتخصصة في تقييم أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات.

وحققت الخطوط الملكية قفزة بواقع 31 مركزا ضمن ترتيب شركات الطيران خلال عام 2021، حيث حققت المركز 26.

وتم الحصول على هذا الاستحقاق عبر تصويت عالمي أجرته “سكاي تراكس” شارك فيه أكثر من 13 مليون مسافر يمثلون أكثر من 100 جنسية حيث جاء في مجمل الأصوات انطباعا إيجابيا من الضيوف للتطور الملموس في كافة الخدمات.

وكانت الشركة قد نشرت بيانا على موقعها الإلكتروني، أن المملكة حصدت هذه الجائزة للمرة الثانية بعد أن نالتها في عام 2017م، حيث حققت حينها، قفزة من المركز 82 إلى 51، بنسبة تقدم بلغت 40%.

بينما كان إنجاز هذا العام بالتقدم بنسبة 55% ، حيث أهّل المملكة للوصول إلى المركز 26 في التصنيف العالمي.