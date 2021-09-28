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«الغذاء والدواء» تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

«الغذاء والدواء» تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي
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تواصل – واس:

تسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، من المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر بن علي القحطاني، جائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل هيئة حكومية عربية.

وتعد الجائزة ، التي أُعلن عن جوائزها في نوفمبر الماضي ـ الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وأطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمنح لجميع الجهات الحكومية والموظفين في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة المستوفية لمتطلبات ومعايير كل فئة من فئات الجائزة التي تندرج تحت أربعة معايير هي: تحقيق الرؤية الطموحة للدولة، والمهام الرئيسية والابتكار، والممكنات المتكاملة، والأداء المؤثر.

 

 

 

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