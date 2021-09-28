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فضحتها الكاميرات.. «فلبينية» تسقي مخدومها من «ماء المرحاض» بهذه الدولة  

فضحتها الكاميرات.. «فلبينية» تسقي مخدومها من «ماء المرحاض» بهذه الدولة  
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تواصل – فريق التحرير:

اعترفت خادمة من أصول فلبينية تعمل لدى أسرة إندونيسية، بأنها قامت بتقديم ماء المرحاض في إبريق الشرب الخاص بالأسرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “توداي” السنغافورية ، فقد قررت محكمة في سنغافورة بسجن مساعدة منزل بسبب قيامها بملء إبريق الشرب الخاص بالأسرة التي تعمل لديها، بماء من المرحاض.

وقررت المحكمة في سنغافورة سجن الخادمة لمدة شهر.

وفي التفاصيل فقد اتهمت بالبصق في الماء وكذلك باستخدام مستحضرات تجميل خاصة بربة العمل.

وكانت الأسرة قد اكتشفت حوادث السرقة بعد أن قامت بتركيب نظام مراقبة  بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهمة كانت تقوم بالبصق في إبريق ماء الشرب، قبل أن تشرب الأسرة منه.

فريق الدفاع عن المتهمة ذكر أنها  تعرضت لسوء المعاملة ، التي تضمنت مصادرة هاتفها وسوء إطعامهما، بالإضافة إلى تأخر رب العمل في سداد شهرين من رابتها.

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