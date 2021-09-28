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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«متحدث الإحصاء» يوضح هدف إطلاق «مسح للسكان» خلال الأشهر المقبلة

«متحدث الإحصاء» يوضح هدف إطلاق «مسح للسكان» خلال الأشهر المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد محمد الدخيني المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء، إن الهدف من المسح السكاني هو توفير البيانات السكانية  والخصائص السكانية للمواطنين والمواطنات والمقيمين أيضا.

وأضاف في مداخلة مع “الإخبارية ” أن هذا المسح يساهم في خطط التنمية ، وتوفير البيانات المباشرة لمتخذي القرار ، موضحاً أن مشروع المسح الذي سيطلق خلال الأشهر المقبلة هو الوصول إلى كل نقطة سكانية، ومنشأة لحصر السكان والمساكن وإظهار الخصائص السكانية.

وأكد أنه سيتم الاعتماد على نظام “أبشر” و”توكلنا” من أجل المساهمة في هذا البرنامج ، وتوفير بيانات دقيقة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

 

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