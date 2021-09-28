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مريض يعاني من «الربو» فوضع الطبيب له «دعامة شريانية» !..تعرف على التفاصيل

مريض يعاني من «الربو» فوضع الطبيب له «دعامة شريانية» !..تعرف على التفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

أكد طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور خالد النمر ، أنه لابد للطبيب أن يتحرى الدقة في تحديد سبب مشكلة المريض قبل أن يشرع في إجراءات علاجه، ولا يبحث عن أي شيء غير طبيعي ويُلصق به المشكلة.

وذكر “النمر” في تغريدة على “تويتر” قصة مريض ذهب للطبيب يشتكي من «كتمة نفس» ، في نفس الوقت الذي يعاني فيه من ضيق بنسبة ٧٠% في الشريان التاجي، فقرر الطبيب علاجه بوضع دعامة للشريان.

واوضح “النمر” أن المريض ظل يعاني من «الكتمة» كما هي حتى بعد اجراء دعامة الشريان التاجي، وبعد فحوصات دقيقة تبين أن سبب الكتمة التي يشتكي منها هو الربو .

 

 

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