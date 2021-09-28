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مكة.. جراحة دقيقة لاستئصال ورم دماغي تنقذ ثلاثينية من نوبات صرع مزمنة

مكة.. جراحة دقيقة لاستئصال ورم دماغي تنقذ ثلاثينية من نوبات صرع مزمنة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّن – بفضل الله – فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي من استئصال ورم دماغي بقطر 4سم تقريباً بالجانب الأيسر لمريضة سعودية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً عانت لفترة ليست بالقصيرة من نوبات صرع.
وكانت المريضة تعاني من نوبات صرع متكرر وبعد الفحص وعمل الأشعة اللازمة في المستشفى اتضح وجود ورم بالجانب الأيسر للدماغ.
ونجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة المريضة وبفضل من الله لم تحتج المريضة إلى دخول العناية المركزة بعد خضوعها للجراحة واستمرت العملية ثلاث ساعات .
وأوضح الدكتور خالد زيدان بمدينة الملك عبدالله الطبية أن المدينة الطبية تقوم بالعديد من العمليات الكبيرة التي لا تجرى إلا بمراكز محدودة حول العالم بمختلف التخصصات وذلك نظير ما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانات متخصصة، مشيرا إلى أن المريضة خرجت من المستشفى بعد نجاح عملية استئصال الورم وبإمكانها ممارسة حياتها بشكل طبيعي ولله الفضل والمنة.

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