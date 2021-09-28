4 نصائح لايجب إغفالها تتعلق بما تشرب أثناء عملية إنقاص الوزن

تواصل – وكالات:

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فإننا ندقق في كل طعام نضعه في طبقنا فيما يتعلق بالمكونات وعدد السعرات الحرارية إلى حجم الجزء ، نقوم بتقييمه جيدًا قبل تناول الطعام للبقاء على المسار الصحيح، ومع ذلك فكثيراً ما ينسى البعض أن المشروبات التي نتناولها في يوم واحد لها تأثير مماثل على خطتنا لفقدان الوزن.

لذلك ، عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن ، يجب أن تنتبه بنفس القدر إلى المشروب الذي تتناوله، حيث يمكن أن يؤدي فقدان هذا الجزء الحاسم من النظام الغذائي الصحي إلى تدمير هدف إنقاص الوزن بسهولة .

وفيما يلي نستعرض 4 نصائح مهمة لايجب إغفالها فيما يتعلق بالمشروبات أثناء عملية إنقاص الوزن بحسب «timesofindia».

1- عصائر الفاكهة المعبأة

عصير الفاكهة مفيد للصحة ولا شك في ذلك، إنها تزودنا بالفيتامينات والمعادن التي تساعد أجسامنا على القيام بجميع الوظائف الداخلية بشكل جيد وتساعد في عملية إنقاص الوزن، لكننا نحصل على كل هذه الفوائد فقط إذا تناولنا عصير الفاكهة الطازج.

عصير الفاكهة المعبأ الذي نجده في السوبر ماركت مليء بالسكر الذي يمكن أن يخرب بسهولة رحلة إنقاص الوزن ، إلى جانب ذلك ، فهي تحتوي على مواد حافظة ، والتي قد لا تكون صحية.

2- الشاي المحلى

الشاي هو مشروب محبوب آخر يستمتع به الناس عندما يحاولون اتباع نظام غذائي للتخلص من بعض الوزن، الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود أو أي نوع من أنواع الشاي العشبي كلها مفيدة للصحة.

الاستثناء الوحيد هو الشاي المحلى بالسكر أو أنواع الشاي المثلجة المحلاة والمتوفرة في الأسواق، تحتوي زجاجة الشاي المثلج المحلى على 200 إلى 450 سعرة حرارية يمكن أن تدمر نظامك الغذائي بسهولة، ابحث عن بدائل صحية وتناول الشاي منزلي الصنع.

3- مشروبات الطاقة

من المفهوم أنه بعد جلسة تمرين شاقة ، تحتاج إلى بعض المشروبات المثلجة لتعويض فقدان السوائل من الجسم على شكل عرق ، لكن مشروبات الطاقة ليست خيارًا مثاليًا لذلك.

المشروبات الرياضية أو مشروبات الطاقة مليئة بالسكر والمنكهات التي يمكن أن تؤدي أحياناً إلى بعض الالتهابات في الجسم، ماء جوز الهند أو الماء المنقوع أو الفاكهة الطازجة هي خيارات أفضل بكثير.

4- تناول القليل من الماء

إن تناول كمية كافية من الماء أمر نتجاهله جميعًا بشكل عام، رغم أن شرب كمية كافية من الماء ضروري للجميع ، خاصة عندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات.

يساعد الماء على طرد السموم من الجسم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع المضغ غير الصحي، لذلك حاول شرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم.