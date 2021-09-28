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حاولوا دهس رجل أمن.. ضبط 6 مواطنين أطلقوا النار واعتدوا على آخرين بحائل

حاولوا دهس رجل أمن.. ضبط 6 مواطنين أطلقوا النار واعتدوا على آخرين بحائل
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة حائل، عن القبض على 6 أشخاص لاعتدائهم على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على 6 مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان من نوع مسدس ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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