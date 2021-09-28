8.8 مليار ريال حجم التداول.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال تعاملات اليوم

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 13.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11382.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- أكثر من 260 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات، وأرامكو السعودية، والأهلي ريت1، والعقارية، وسدكو كابيتال ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المجموعة السعودية، ونماء للكيماويات، والشرقية للتنمية، والصادرات، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.75% و 3.51% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، وكيان السعودية، وإعمار، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 5.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23918.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2787 صفقة.