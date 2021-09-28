«ندلب» و «مجموعة عجلان وإخوانه القابضة» يوقعان اتفاقية تعاون تحت رعاية وزير الصناعة

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وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة (أبيليتي) اليوم الاربعاء 20 صفر 1443هــ، الموافق 28 سبتمبر 2021م اتفاقية تعاون للاستثمار في قطاعات البرنامج، تحت رعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر بن ابراهيم الخريف – رئيس لجنة البرنامج -، وحضور نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة (أبيليتي) محمد بن عبد العزيز العجلان.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لأبيليتي معالي المهندس علي الحازمي.

وأشار المهندس سليمان بن خالد المزروع إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لدفع عجلة التنمية في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكدًا على أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص والقرب منه من خلال توفير قنوات تواصل فعالة مع قيادة المنظومة تضمن سهولة وصول المستثمر للمسؤول، إلى جانب العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبه تزخر بالممكنات النوعية والميزات التنافسية وهذا يأتي في مقدمة أولويات البرنامج ويحظى بعناية واهتمام كبير من قبل معالي رئيس لجنة البرنامج وكافة القيادات في الجهات التنفيذية بقطاعات ندلب.

هذا وقد أعرب المزروع عن ثقته في قدرة البرنامج ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة (أبيليتي) على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، كما توجه بالشكر والتقدير لقيادة المملكة على دعمها المستمر لكل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن، كما أعرب عن شكره لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج، بندر بن إبراهيم الخريف، وأصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج ندلب على حرصهم الدائم، لتقديم كافة أشكال الدعم والتمكين، ليحقق البرنامج مستهدفاته ويواصل العمل على تنمية قطاعاته وتحقيق التنوع الاقتصادي وتحويل المملكة إلى دولة منتجة ومصدرة للأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعد نقطة انطلاق لجملة من المشاريع المهمة ومنها ( تطوير صناعات معدن التايتينيوم الاستراتيجي ليتيح المجال لتوطين صناعات واعدة كصناعة الطيران والصناعة العسكرية، وانشاء شركة خدمات تعدينية وبناء مختبرات حديثة تخدم قطاع التعدين في السوق المحلي والاقليمي، إضافة إلى تطوير سوق الأسهم للشركات التعدينية ومنصة تداول المعادن لتمكين المستثمرين ورفع مساهمة القطاع في تحقيق التنوع والنمو الاقتصادي للمملكة).

من جهته عبر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة (أبيليتي) محمد بن عبد العزيز العجلان عن اعتزاز المجموعة بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى دعم استراتيجية البرنامج لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لقطاع التعدين واستدامة نموه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة بقطاعات برنامج ندلب من خلال استثمارات بقيمة 50 مليار ريال على مدار 10 سنوات قادمة، بشكل يساهم -بإذن الله- في تحقيق مستهدفات الرؤية، مشدداً على حرص أبيليتي على تعظيم استثماراتها في القطاعات النوعية والواعدة، ومثمناً دور البرنامج في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في خلق تحول اقتصادي وتنموي هائل عبر توفير بيئة استثمارية جاذبه وتنافسية .

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تشتمل مجالات التعاون بين الطرفين، بموجب هذه الاتفاقية على إيجاد إطار عمل مشترك مع مجموعة أبيليتي التي ترغب في الاستثمار بقطاعات البرنامج والمساهمة في تطويرها حيث بادرت المجموعة كنتاج لهذه الاتفاقية بتوقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة أميك لتطوير سلسلة التصنيع لمعدن التيتانيوم، واتفاقية مع شركة سوق التداول الأسترالي المختصة في اكتتاب شركات التعدين والموارد الطبيعية لتطوير سوق أسهم للشركات التعدينية وبناء منصة تداول المعادن بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء شركة الخدمات التعدينية مع تحالف شركات أسترالية تحت قيادة شركة ريزولف مايننق وبإشراف من السفارة الأسترالية.