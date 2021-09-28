صورة نادرة للملك المؤسس قبل توجهه لتوحيد المملكة.. عمرها 90 عاما

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والتي تعتبر أول صورة تم التقاطها له قبل توجهه من الكويت لتوحيد المملكة، وبداية عهد الاستقرار والأمان بالمملكة.

ونشر الصورة حساب تاريخ آل سعود على تويتر، وعلق عليها بالقول: “هذه الصورة تم أخذها من أول صورة يتم التقاطها للمؤسس الملك عبدالعزيز وكانت في الكويت عام 1328هـ/1910م وعمره حينها 34عاما، والصورة الأصل هي الصورة المرفقة”.

جاء هذا في رده على سؤال من أحد رواد تويتر والذي تساءل عن صورة الملك المؤسس قائلا: “لو تكرمت أين التقطت هذه الصورة للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله في شبابه.. وما هي المناسبة لالتقاط هذه الصورة”.

وتفاعل رواد تويتر مع الصورة، وأبدوا إعجابهم بها، حيث علق أحدهم بالقول: “عندما رأيت صورته منذ بعض الوقت، رسمت وجهه على الفور.. هذا رجل جميل ومعبّر ولكن ليس فقط في الخارج ولكن أيضًا من الداخل ورجل صلاة.. لقد كنت مفتونًا بقراءة قصته الشخصية الجميلة جدًا”.

وعلق آخر ر: “اللهم ارحم عبدك الملك عبدالعزيز وأسكنه نعيم جناتك واجزه خيرا في بناء الكيان العظيم قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية عزنا وفخرنا وسؤددنا بين الأمم”.