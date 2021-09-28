الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صورة نادرة للملك المؤسس قبل توجهه لتوحيد المملكة.. عمرها 90 عاما

صورة نادرة للملك المؤسس قبل توجهه لتوحيد المملكة.. عمرها 90 عاما
0

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والتي تعتبر أول صورة تم التقاطها له قبل توجهه من الكويت لتوحيد المملكة، وبداية عهد الاستقرار والأمان بالمملكة.

ونشر الصورة حساب تاريخ آل سعود على تويتر، وعلق عليها بالقول: “هذه الصورة تم أخذها من أول صورة يتم التقاطها للمؤسس الملك عبدالعزيز وكانت في  الكويت عام 1328هـ/1910م وعمره حينها 34عاما، والصورة الأصل هي الصورة المرفقة”.

جاء هذا في رده على سؤال من أحد رواد تويتر والذي تساءل عن صورة الملك المؤسس قائلا: “لو تكرمت أين التقطت هذه الصورة للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله في شبابه.. وما هي المناسبة لالتقاط هذه الصورة”.

وتفاعل رواد تويتر مع الصورة، وأبدوا إعجابهم بها، حيث علق أحدهم بالقول: “عندما رأيت صورته منذ بعض الوقت، رسمت وجهه على الفور.. هذا رجل جميل ومعبّر ولكن ليس فقط في الخارج ولكن أيضًا من الداخل ورجل صلاة.. لقد كنت مفتونًا بقراءة قصته الشخصية الجميلة جدًا”.

وعلق آخر ر: “اللهم ارحم عبدك الملك عبدالعزيز وأسكنه نعيم جناتك واجزه خيرا في بناء الكيان العظيم قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية عزنا وفخرنا وسؤددنا بين الأمم”.

 

الصورة

مواد ذات صلة

من ذاكرة المملكة..صورة نادرة لفني بـ«الكهرباء» يبرد مولداً باستخدام «إبريق» قبل 50 عاماً

من ذاكرة المملكة..صورة نادرة لفني بـ«الكهرباء» يبرد مولداً باستخدام «إبريق» قبل 50 عاماً

صورة نادرة للملك سلمان مع نجله الأمير عبد العزيز في طفولته

صورة نادرة للملك سلمان مع نجله الأمير عبد العزيز في طفولته

صورة نادرة للحرم المكي وصحن المطاف يعود تاريخها لـ 1366 هـ

صورة نادرة للحرم المكي وصحن المطاف يعود تاريخها لـ 1366 هـ

سفارة المملكة بالكويت تدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم على موقع «الخارجية»

سفارة المملكة بالكويت تدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم على موقع «الخارجية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>