«أمن الطرق» يحذر مستخدمي طرق «الليث – جدة – رابغ»

تواصل – فريق التحرير:

حذر أمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (الليث – جدة – رابغ)، من رياح سطحية تشهدها المنطقة؛ يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون خلايا من السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة, فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.