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انفجار بطن الذكر وسقوطه ميتا.. أغرب فيديو  لتزاوج النحل

انفجار بطن الذكر وسقوطه ميتا.. أغرب فيديو  لتزاوج النحل
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تواصل- فريق التحرير:

عالم النحل عالم غريب ومليء العجائب، خاصة فيما يتعلق بعملية التزاوج بين الملكة وذكر النحل.

مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي،  يكشف أدق صورة لما يحدث لذكر النحل عقب عملية التزاوج، حيث ينتفخ بطنه وينفجر ثم يهوي ميتا إلى الأرض.

وبحسب ما تم تداوله يكشف الفيديو عملية التزاوج، حيث تطير الملكة ويلحق بها الذكور فيلقّحوها.

وعقب لحظة انتهاء العملية ينفجر بطن الذكر ويسقط ميتاً – هذه هي وظيفة الذكر الوحيدة في حياته- ، حيث تعود الملكة للخلية وتضع البيض لتكوين أجيال جديدة من النحل، لتستمر عملية الحياة، وتتجلى قدرة الخالق.

 

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