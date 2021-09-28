فيديو تخيلي لمدن الذكاء الاصطناعي.. تدمير السيارات المخالفة بالصواريخ وشطرها نصفين

تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحاكي حياة تخيلية في الاعتماد الأساسي على الذكاء الاصطناعي.

الفيديو التخيلي صمم عن مستقبل الحياة، الذي يتم فيها الاعتماد علي الذكاء الاصطناعي في معظم زوايا المعيشة، من نحو ظهور إشارات مرورية ذكية، تتعامل مع المخالفات المرورية للسيارات والمشاة.

ويظهر الفيديو أيضا حواجز ذكية تمنع البشر من اجتياز إشارات المرور في حالة الخطأ بطريقة طريفة.

وفي عمليات التخيل للذكاء الاصطناعي، يُظهر الفيديو أيضا نقل السيارات المخالفة، والتي تتسبب في غلق الشوارع إلى أمان آمنة بطريقة ذكية وسريعة، إضافة إلى شطر السيارات المخالفة وتدميرها بالصواريخ، في محاولة لتخيل مناحي الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي.