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وجود النمل بالمنزل دليل على الحسد أم بحثا عن الرزق؟

وجود النمل بالمنزل دليل على الحسد أم بحثا عن الرزق؟
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تواصل – فريق التحرير:

يعتقد بعض الناس أن كثرة النمل في البيت دليل على إصابتهم بالعين وأنهم محسدون.

وحول وجود أصل لمثل هذا الأمر قال الدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه بجامعة الإمام: إن ذلك لا أصل له، وأن تفسير وجود مثل هذه الحشرات في المنازل هو محض خرافات.

وأوضح أن وجود مثل هذه الحشرات في المنزل أو ظهورها،  لأنها تبحث عن رزقها، وأنه لا يوجد لها علاقة بالعين ولا بالسحر ولا بالمس أو غير ذلك.

ونوّه “الخثلان” إلى أن النمل أمة من الأمم، وأن وجوده في المنزل كدليل على الحسد، ينبغي أن ننكره، لأن هذا الأمر مبني على غير دليل أو برهان.

وأكد الشيخ الخثلان أنه لا توجد علاقة إذاً بين وجود النمل في البيت وبين الحسد، لأن بعض الناس يروجون لذلك، وللأسف يجدون من يصدقونهم.

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