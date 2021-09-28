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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الشيخ الفوزان» يوضح أهمية أن يشتري العبد نفسه من الله (فيديو)

«الشيخ الفوزان» يوضح أهمية أن يشتري العبد نفسه من الله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور صالح الفوزان، على ضرورة وأهمية أن يشتري الإنسان نفسه من الله.

وقال الشيخ الفوزان، إنه عندما نزل قول الله تعالى على رسوله “وأنذر عشيرتك الأقربين” ، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصفا ونادى “واصباحاه .. واصباحاه”.

وعندما اجتمع الناس حول رسول الله ليروا ما عنده قال صلى الله عليه وسلم “اشتروا أنفسكم.. اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئاً”.

وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة وقال لها، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، ثم نادى على عمه العباس وكذلك عمته صفية.

 

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