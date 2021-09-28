للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. خام برنت يقفز  فوق 80 دولارا

تواصل- وكالات:

قفز سعر برميل خام برنت اليوم الثلاثاء فوق 80 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالي 3 أعوام.

وكانت توقعات المستثمرين قد عززت بارتفاع الطلب على الذهب الأسود ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من جائحة كورونا.

وقد ارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بـ 0.8% ليصل إلى 80.19 دولاراً أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.

بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بـ 0.9% ليبلغ 76.07 دولاراً للبرميل.

وحول سبب الارتفاع أيضا، أنه مع تسبب إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط.

كما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ سبع سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط.