يتحدت الإنجليزية بطلاقة.. وزير عربي يفاجئ الجميع بحديثه باللغة العربية بمنتدى دولي

تواصل – وكالات:

بالرغم من إجادته التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، طلب وزير الإعلام الأردني صخر دودين التحدث باللغة العربية في المؤتمر الدولي للاتصال الحكومي المقام بالإمارات.

وبدأ وزير الإعلام الأردني كلمته بالتحدث بطلاقة باللغة الإنجليزية، لكنه طلب الحديث باللغة العربية، حيث تم تلبية طلبه.

وأضاف أنني أستطيع التحدث وكتابة وفهم اللغة الإنجليزية بطلاقة ولكن لوجودي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولأنني قادم من المملكة الأردنية الهاشمية ونظرا لأن 99% من الحضور من العرب، اسمحوا لي الحديث بالعربية.

وكانت فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، قد انطلقت يوم الأحد، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويقدم المنتدى في دورته الجديدة التي تقام تحت شعار “دروس الماضي تطلعات المستقبل”، مجموعة من النماذج البارزة في الاتصال والتواصل مع الشعوب والمجتمعات في ظروف مختلفة.