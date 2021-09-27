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رئيس دولة مخاطباً شعبه: حان الوقت للتوقف عن «أكل الكلاب»

رئيس دولة مخاطباً شعبه: حان الوقت للتوقف عن «أكل الكلاب»
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تواصل – وكالات:

ألمح رئيس كوريا الجنوبية “مون جيه-إن”، الاثنين، إلى حظر استهلاك “لحوم الكلاب”، وسط جدل مثار من المعنيين بحقوق الحيوان حول هذا النشاط.

وقال رئيس كوريا الجنوبية إنه قد تكون هناك حاجة لحظر استهلاك لحوم الكلاب، وذلك على الرغم من أن بيع واستهلاك لحوم الكلاب لم يعد شائعًا في الوقت الحالي كما كان من قبل، وفقا لـ”رويترز”.

وأدلى الرئيس مون بهذه التصريحات بعد أن أطلعه رئيس الوزراء “كيم بو-كيوم” على الجهود المبذولة في مجال الرفق بالحيوانات الضالة.

وقالت المتحدثة باسم مون، بارك كيونغ مي، في بيان لها، إنه بعد الاطلاع على جهود زيادة الرفق بالحيوان، فقد حان الوقت للنظر بعناية في مسألة فرض حظر على “لحوم الكلاب”.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة “أواير” لرعاية الحيوان، أن 78 % من المشاركين يعتقدون بضرورة حظر إنتاج وبيع لحوم الكلاب والقطط، كما أيد 49 % حظر استهلاكها.

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