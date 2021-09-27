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بعد طلب استجواب وزير سابق .. تجميد التحقيق في انفجار «مرفأ بيروت»

بعد طلب استجواب وزير سابق .. تجميد التحقيق في انفجار «مرفأ بيروت»
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر قضائي أنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وكان وزير سابق مطلوب للاستجواب قد رفع دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس الارتياب المشروع في حياده.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت قد أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت ، وذلك في في الرابع من أغسطس 2020 .

كما انفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

وقد تم تعيين القاضي طارق بيطار محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    محمد

    لا حول ولا قوة إلا بالله

  2. ٢
    أنس

    جدة غير

  3. ١
    تركي

    اللهم أصلح حال العباد والبلاد