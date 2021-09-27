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كيف ترفع بلاغاً في 30 ثانية لتحسين المشهد البلدي؟

كيف ترفع بلاغاً في 30 ثانية لتحسين المشهد البلدي؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، آلية تقديم بلاغ لتحسين المشهد الحضري عبر “تطبيق بلدي” خلال 30 ثانية فقط.

وأوضحت منصة بلدي، عبر حسابها في “تويتر”، خطوات تحميل التطبيق ورفع البلاغات كالتالي:

1- تحميل تطبيق بلدي ثم تثبيته.

2- الدخول على التطبيق بعد تحميله.

3- الدخول على تفاصيل البلاغ.

4 – بعد ذلك اختيار تفاصيل الموقع ثم تسجيل البلاغ.

كما يمكن تقديم بلاغ من خلال التصوير والإرسال مباشرة عبر التطبيق في أٌقل من 30 ثانية.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت في وقت سابق مبادرة “صور وأرسل” والتي تستهدف توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري بالمحافظات ومختلف المناطق، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة العاصمة المقدسة على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها .

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