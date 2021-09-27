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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن «الصحابة».. ماذا قال نجل الرئيس المصري الأسبق

تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن «الصحابة».. ماذا قال نجل الرئيس المصري الأسبق
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 تواصل- فريق التحرير:

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في مساجلة مثيرة على موقع “تويتر” مع رجل الأعمال المصري أشرف السعد، والكاتبة المصرية فاطمة ناعوت حول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

وكتب علاء مبارك على تويتر : “العقيدة ثابتة لا تقبل تحريف ولا تبديل ولا إعادة صياغة لكن على المختصين تصحيح المفاهيم المغلوطة التى تمس أصول الدين وثوابته فعقيدتنا الإسلامية عقيدة ربانية مصدرها الكتاب والسنة وفهمها يكون بالاعتماد على فهم أهل الصحابة وعلماء الإسلام لأنهم أعمق علماً وأدق فهماً لها”.

جاء هذا في رده على الكاتبة فاطمة ناعوت التي طالبت بإعادة صياغة ما أسمته ” فهمنا للموروث”.

ودخل على خط تبادل التعليقات والردود رجل الأعمال أشرف السعد موجهاً رسالة لنجل مبارك قائلاً :” أستاذ علاء تعطيني مثل عن شيء واحد فى العقيدة ربنا أمرنا به ولم نفهمه والصحابة فهموه وفهمونا، أو تضرب لنا مثل عن أمر أبلغنا به الله عن طريق الرسول وكان غامض على الناس والصحابة فهموه لوحدهم وفهموه للناس، وهل أوامر ربنا كان فيها ألغاز يفهمها الصحابة فقط؟”.

ليرد عليه نجل مبارك قائلا :”مش فاهم الحقيقة مشكلة حضرتك مع الصحابة –رضوان الله عليهم- هم جيل لن يتكرر؛ من صفاتهم الفطنة والذكاء تعلموا فى زمن نزول الوحى وتفقهوا من العلم النبوى و جعلهم الله خلفاء لنبيه فائتمنهم على الدين وجعلهم أئمة الأمة وقدوتها فلا ننتقص من فضلهم ومكانتهم“.

كما رد رجل الأعمال أشرف السعد قائلا :”لا يوجد عندي أي مشكلة طبعا معهم رضوان الله عليهم أجمعين فهم كالنجوم وهم أوصلوا لنا الدين كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم”.

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