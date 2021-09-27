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إخضاع ملك الأردن وزوجته للحجر الاحترازي
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تواصل- وكالات:

أصيب ولي العهد الأردني  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين .

كما أعلن أيضا إخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، بالرغم من أن نتائج فحوصاتهما كانت سلبية.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي، أنه بعد إجراء ولي العهد الأردني الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، منوهاً أنه ظهر عليه أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.

وأضاف أنه وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام.

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