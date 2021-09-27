درس في الإيثار والعطاء.. قصة المرأة والطفلتين وكيف نجاها الله من النار؟! (فيديو)

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نشرت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، يروي قصة عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعطي درساً غالياً في الإيثار وثواب العطاء وما يقابله عند الله سبحانه وتعالى من أجر.

وقال الشيخ في المقطع: “إنه موقفٌ يُدَرَّس في الإيثار ومعنى العطاء وما يُقابله عند الله المنان، حين نتذكر قصة السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث ذكرت أن امرأة قد طرقت الباب ففتحت لها الباب عائشة، فإذا بامرأة معها ابنتين، نظرت إليها فإذا بالمرأة تستطعم عائشة، أي تريد طعاماً، فذهبت عائشة تبحث عن الطعام فوجدت التمر وأعطتها ثلاث تمرات.

وأخذت تلك المرأة هذه التمرات وأعطت البنتين كل واحدة تمرة وأخذت تمرة لتأكلها، أي رفعتها لتأكلها، فرفعت إحدى البنات يدها تستطعم عائشة تريد هذه التمرة، فأخذتها المرأة فشقتها شقين وأعطت كل بنت نصفاً.

وهنا تعجبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من كرم هذه المرأة ومن جودها وسخائها فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه الخبر.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبتي يا عائشة منها “إن الله حرمها على النار لتمرتها تلك”.