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تراجع معدل استقرار المواطنين في القطاع الخاص مقابل ارتفاع نسبة الأجانب (فيديو)

تراجع معدل استقرار المواطنين في القطاع الخاص مقابل ارتفاع نسبة الأجانب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير نشرته قناة “الإخبارية” انخفاض معدل الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص مقابل ارتفاع معدل الأجانب.

وتراجع معدل الاستقرار الوظيفي للسعوديين في التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة 14.9 % وسجل 64.2 % مقارنة بـ 79.1 % في العام 2019، وبالمقابل ارتفع المعدل للأجانب بنسبة 8.9 % بنهاية 2020.

ويقيس معدل الاستقرار الوظيفي في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص معدل الاستمرار في الوظيفة في المنشأة للمشتركين على رأس العمل ولم يتم استبعادهم من التأمينات الاجتماعية خلال سنة ميلادية في القطاع الخاص.

وكشفت مؤشرات معدل الاستقرار الوظيفي في التأمينات الاجتماعية خلال آخر عامين للسعوديين وغير السعوديين ارتفاعًا في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 بنسبة نمو 5.5%.

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