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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ماذا تعرف عن تطبيق المياه الوطنية والخدمات التي يقدمها؟

ماذا تعرف عن تطبيق المياه الوطنية والخدمات التي يقدمها؟
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الاثنين، أن تطبيق المياه الوطنية يغني المستفيد وعملاء الشركة عن زيارة فروع مراكز خدمة العملاء.

وأوضحت المياه الوطنية، أن من ضمن الخدمات التي يقدمها التطبيق ما يلي:

1- طلب صهريج.

2- سداد الفواتير.

3- معدل الاستهلاك.

4- توضيح بالخدمات المفعلة.

5- يساعدك تطبيق المياه الوطنية على تنفيذ أكثر من 30 خدمة بشكل أسهل.

وتابعت المياه الوطنية أنه يمكن من خلال تطبيق المياه الوطنية تنفيذ أكثر من 30 خدمة بشكل أسهل، ويمكن أيضا السداد الإلكتروني، وطلب صهريج مياه.

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