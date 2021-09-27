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وظائف شاغرة لدى هيئة تنمية الصادرات.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى هيئة تنمية الصادرات.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف،عن توفر وظيفة إدارية شاغرة في مجال المالية، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

شروط الوظائف:

1- درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة، التمويل) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، و(3) سنوات على الأقل في منصب إداري.

3- يفضّل شهادة المحاسبة المهنية SOCPA.

4- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

رابط التقديم:

وأشار هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــا ).

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