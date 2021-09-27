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هيئة الإعلام تستدعي 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى

هيئة الإعلام تستدعي 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى
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تواصل – فريق التحرير:

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفتهم ضوابط المحتوى الإعلامي، ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصًا منذ بداية 2021م، حيث تنوعت بين إعلانات مضللة، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن تلك الجهود تهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتسهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها، ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلالالرابط.

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبرالرابط، أو الرقم الموحد 920004242.

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