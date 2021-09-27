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وزير النقل يطلق تطبيق 938.. تعرف على مميزاته وخدماته

وزير النقل يطلق تطبيق 938.. تعرف على مميزاته وخدماته
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تواصل – فريق التحرير:

دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، والذي يهدف لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.

ويتمتع التطبيق بعدد من المميزات والخدمات التي تسهل على مقدم البلاغ متابعة البلاغ، وتسريع عملية إيصال المقترحات والاستفسارات، للعمل على دراستها وتبني المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويمكن تحميل التطبيق عبر كافة الأجهزة الذكية، وتكمن آلية تقديم البلاغ في تحديد موقع البلاغ، ثم الضغط على إنشاء البلاغ، وبعد ذلك يتم كتابة الوصف وارفاق صورة للبلاغ.

ويأتي هذا التطبيق كوسيلة هامة وفعالة لتسهيل عملية رفع البلاغات والاستفسارات والمقترحات، مما ينعكس إيجاباً على عملية التطوير التي يعيشها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما يسهم في مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

حيث تهدف الاستراتيجية لرفع مستوى جودة الطرق للوصول للمركز السادس عالمياً، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق، والحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تتضمن الاستراتيجية عدد من الطموحات والمستهدفات الكبرى والتي سيكون التطبيق داعم لتحقيقها من خلال إشراك المواطن في عملية الاصلاح والتطوير في منظومة النقل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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