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شاهد.. الرئيس الفرنسي يتعرض للرشق بالبيض أثناء تجوله في ليون

شاهد.. الرئيس الفرنسي يتعرض للرشق بالبيض أثناء تجوله في ليون
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تواصل – وكالات:

ألقت قوات الأمن الفرنسية، اليوم الإثنين، القبض على أحد الأشخاص بعد أن قام برمي قطعة تشبه البيضة على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمعرض في ليون، جنوب البلاد.

ويعد هذا الحادث ليس الأول من نوعه للرئيس الفرنسي، الذي واجه انتقادات شديدة خلال الأشهر الأخيرة بشأن الاقتصاد والقيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وهذا الهجوم ليس الأول على ماكرون، ففي 2017، استهدف رجل ماكرون ببيضة أصابت رأسه خلال زيارته لمعرض زراعي، وقبلها في 2016، تعرض للرشق بالبيض من قبل محتجين خلال إضراب ضد إصلاحات العمل.

وفي يونيو الماضي، تعرض ماكرون، للصفع على الوجه من قبل رجل كان واقفًا ضمن حشد أثناء قيامه بجولة في جنوب البلاد.

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