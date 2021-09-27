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توجيه من وزير التعليم بشأن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

توجيه من وزير التعليم بشأن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية
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تواصل – فريق التحرير:

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يُصادف يوم السبت 18 ديسمبر من كل عام تحت شعار “اللغة العربية والتواصل الحضاري”.

وتضمن توجيه الوزير آل الشيخ إبراز أهمية هذا اليوم، انطلاقاً من الدور المهم الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور التواصل الثقافي والعلمي والأدبي وغيرها من المجالات، إلى جانب الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لنقل المعارف وتبادلها، ووسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام، والتعايش بين مختلف الشعوب.

وأكد توجيه وزير التعليم بإقامة الفعاليات والاحتفالات التي تُبرز دور اللغة العربية وفق موضوعها لهذا العام، ووضع المواد الإعلامية المناسبة للاحتفال، مع مراعاة التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.

يذكر أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قد اعتمدت في العام 1973 اللغة العربية؛ لغة عمل رسمية فيها.

وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والسعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

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