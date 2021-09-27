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توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً بنهاية العام

توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً بنهاية العام
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تواصل – وكالات :

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولاراً للبرميل، من 80 دولاراً، بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، وأثر إعصار آيدا على الإمدادات العالمية، بحسب رويترز.

واقتربت العقود الآجلة لمزيج برنت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، إذ دفعت اضطرابات الإنتاج على مستوى العالم الشركات لسحب كميات كبيرة من مخزوناتها من الخام.

وجرى تداول الخام بسعر 79.19 دولاراً للبرميل في الساعة 0619 بتوقيت غرينتش، في حين سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75.08 دولاراً للبرميل.

وقال جولدمان ساكس «لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط، لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة، ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة».

وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2022، خفض البنك متوسط توقعاته للربعين الثاني والرابع إلى 80 دولاراً من 85 دولاراً للبرميل آخذاً في الاعتبار احتمال التوصل إلى اتفاق نووي أميركي إيراني بحلول أبريل.

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