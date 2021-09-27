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«الأرصاد»: نراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب.. أعاصير وعواصف

«الأرصاد»: نراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب.. أعاصير وعواصف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، أنه يراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب، فضلا عن متابعة مستجداتها عبر النموذج العددي السعودي بدقة 4.8km.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن أغلب الأعاصير والعواصف المدارية التي تنشأ في بحر العرب تكون غالباً في شهري أكتوبر ومايو، وأشدها في مايو كإعصاري “جونو” و”مكونو”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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