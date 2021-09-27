بشرى سارة.. «فايزر» تحدد موعد انتهاء الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها

تواصل – وكالات:

بالرغم من استمرار ظهور أنواع جديدة من “كوفيد-19” في جميع أنحاء العالم، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، يعتقد أن الحياة ستعود إلى طبيعتها خلال العام المقبل.

ونقلت شبكة ABC عن بورلا أنه في غضون عام أعتقد أننا سنكون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف: لا أعتقد أن هذا يعني أن المتغيرات لن تستمر في الظهور، ولا أعتقد أن هذا يعني أننا يجب أن نكون قادرين على عيش حياتنا دون تلقي التطعيمات.

كما نوه أن السيناريو الأكثر احتمالا هو التطعيمات السنوية.. لكننا لا نعرف حقاً، نحن بحاجة إلى الانتظار ورؤية البيانات، بحسب قوله.

تعليقات بورلا جاءت متزامنة مع الملاحظات التي أدلى بها الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، الذي توقع أن الوباء سينتهي أيضا في غضون عام.