سرب نسور يهاجم طائرة على متنها 330 راكبا.. احتراق المحرك واشتعال النيران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اصطدام مجموعة نسور بجناح طائرة ما أدى إلى اشتعال النار بها.

وأضاف رواد مواقع التواصل أن الطائرة كانت بصدد بدء رحلتها من كوبا إلى روسيا وعلى متنها 330 راكبا، وطاقم مكون من 14 فردا.

وأوضحوا أنه عند وقوع الحادث كانت تتسارع تمهيدا للإقلاع من المدرج، لكن اصطدم سرب من النسور بالطائرة مما تسبب في احتراق المحرك الأيمن.

كما أسفر الاصطدام عن حدوث انفجار مدي وظهور ألسنة اللهب منه. وقد تباطأت الطائرة وعادت إلى نقطة انطلاقها دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.