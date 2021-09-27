«المسند»: أطول فترة غروب للشمس تبدأ اليوم.. ما هي المناطق؟

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أوضح خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند، أن شمس اليوم الإثنين، ستغرب على الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً، ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً، أي في 15 مارس المقبل.

وأشار المسند إلى أن الليل والنهار يتساويان في السنة مرتين، ولكل منهما 12 ساعة ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و27 /28 سبتمبر من كل عام، لافتًا إلى أنه في هذا الأسبوع يرفع الأذان لصلاة المغرب في مكة والمدينة في وقت واحد تقريباً.

وتوقع أن تتشكل بعض الغيوم التي قد تكون ممطرة على أجزاء محدودة من مرتفعات عسير، والباحة، وربما تمتد لأجزاء من منطقة مكة، كما تنشط الرياح الشمالية والتي وقد تثير بعض الغبار على المنطقة الشرقية.