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فيديو متداول.. آلاف الطيور السوداء تتساقط ميتة من السماء والسر في الأمطار

فيديو متداول.. آلاف الطيور السوداء تتساقط ميتة من السماء والسر في الأمطار
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تواصل – فريق التحرير:

في واقع نادرة بإندونيسيا، تمكن أحد السكان في منطقة العطلات الدافئة في جزيرة بالي من التقاط مقطع فيديو لطيور تتساقط ميتة من السماء.

جاء هذا بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وصف بالصادم، حيث  يظهر آلاف الطيور السوداء النافقة والملقاة على الأرض، إضافة إلى طيور ترفرف بأجنحتها محاولة الطيران.

وقد أثارت المشاهد المتداولة الحيرة والهلع، إضافة إلى إثارة الكثير من الأسئلة عن سبب هذا الحادث العجيب.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن  القرويين المحليين أن الطيور سقطت بشكل جماعي من السماء في مقبرة بمنطقة جيانيار بالجزيرة الإندونيسية.

بينما  أوضحت السلطات أن الحادث قد يكون نتيجة طبيعية لهطول الأمطار الحمضية الغزيرة، كما أظهرت تحقيقات متابعة أن الطيور قد ماتت نتيجة استخدام المبيدات الحشرية التي تم استعمالها في مزارع المنطقة.

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