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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لماذا أصدر الملك فهد قرارا باعتماد ترجمة مكة إلى «Makkah»؟

لماذا أصدر الملك فهد قرارا باعتماد ترجمة مكة إلى «Makkah»؟
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 تواصل – فريق التحرير:

أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، حينما كان وليا للعهد، قرارا عام 1401هـ ينص على اعتماد ترجمة مكة إلى (Makkah) فى جميع مراسلات القطاعات الحكومية والخاصة فى المملكة، وإبلاغ الشركات والمؤسسات بهذا القرار.

وجاء ذلك بعد اقتراح من د. معراج ميرزا بسبب إساءة استخدام ترجمة الاسم (Mecca) وعدم دقة الترجمة.

وقد استعيرت كلمة مكة من المسلمين واستخدمت في اللغة الانجليزية وكُتبت (Mecca) بمعنى وجهة أو مركز لمجموعة معينة تقوم بنشاط أو هواية.

الكلمة تم استعمالها كمسميات للأسف لعدد من أماكن لعب القمار والملاهي الليلية، وهذا سبب اعتماد كتابتها (Makkah) كما نحن ننطقها كي يتميز اسم مكة المكرمة عن غيرها من الوجهات والمسميات.

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