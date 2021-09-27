ما هي حدود المرض الذي يبيح ترك صلاة الجماعة؟.. «الخثلان» يجيب

تواصل- فريق التحرير:

معروف فضل وثواب صلاة الجماعة على صلاة الفرد، لكن قد يعرض للإنسان عوارض قد تمنعه من أداء الصلاة في جماعة، فما هي هذه العوارض، مثل المرض ونحوه؟.

الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أجاب حول ضابط المرض الذي يبيح ترك صلاة الجماعة.

وأضاف “الخثلان” أن المرض إذا كان معديا، فلا يجوز له حضور الجماعة، لأنه يلحق الضرر بالمسلمين.

وأوضح أيضا أنه يجو له ترك الصلاة في الجماعة، إذا كان الشخص سيتضرر بحضور الجماعة، وفق نصيحة الطيب، كأن يشتد عليه المرض بالخروج.

كما نوه الشيخ الخثلان أنه يجوز له ترك الجماعة بسبب المرض، إذا كان يحصل للشخص مشقة، تفوّت عليه الخشوع في الصلاة.