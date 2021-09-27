25 % من أسهم إعمار المدينة الاقتصادية.. صفقة لتحسين البنية التحتية للمملكة

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كشف صندوق الاستثمارات العامة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم عن اكتمال صفقة استثمارية يصبح الصندوق بموجبها مساهماً رئيسياً في الشركة بحصة تبلغ 25%.

وجاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبحسب “الاقتصادية” فقد تمت الصفقة بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه شركة “إعمار” من وزارة المالية (بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي) إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

وتسهم الصفقة بحسب المتوقع في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) عبر تعزيز دور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

كما ستركز الصفقة الاستثمارية على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة الاستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية التحتية الأساسية بالبلاد.

ونقلت عن المهندس أيمن بن محمد المديفر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة، قوله : “سعداء بإتمام هذه الصفقة، التي تمثل إنجازاً ليس للصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية فقط، بل تمتد لتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”