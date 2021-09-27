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شرطة الرياض: مقطع فيديو يطيح بمواطنين من أرباب السوابق

شرطة الرياض: مقطع فيديو يطيح بمواطنين من أرباب السوابق
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره برفقة آخر في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخصاَ آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما.

وتبين أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجار استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم إيقاف الجاني وأتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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