3 مواطنين يتحرشون بفتاة تقود مركبتها.. وشرطة القصيم تطيح بهم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنه تم إلقاء القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة.

وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أوضح المحامي د. ماجد الموازن، أنعقوبة المتحرشين تتمثل في غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأضاف الموازن، وفقا لـ“الإخبارية”، أن تشديد العقوبة إلى خمس سنوات في حال العودة إلى ممارسة هذه الجريمة، وقانونيا الخمس سنوات تعني أن الجريمة موجبة للتوقيف أثناء مرحلة التحقيق.

يذكر أن شرطة منطقة المدينة المنورة، ألقت قبل أيام أيضا القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.