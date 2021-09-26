في حادث مروع.. «مشهور السناب» عز بن حجاب يفقد والده ووالدته وشقيقه

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تعرضت أسرة الناشط على موقع “سناب شات”، عز بن حجاب لحادث مروري بمنطقة القصيم أسفر عن وفاة والده ووالدته وشقيقه، بينما شقيقه الآخر في العناية المركزة نتيجة الإصـابات التي تعرض لها في الحـادث.

ونشر عز بن حجاب تغريدة قال فيها: “الحمدلله على الفقد. والحمدلله على الحمد. والحمدلله على كل حال. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي ووالدتي وأخي (راكان) ، ولا نقول الا ما يرضي الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وتفاعل مغردون عبر وسم “#عز_بن_حجاب”، حيث تداولوا تغريدته على نطاق واسع، داعين لشقيقه بالشفاء وللمتوفين بالرحمة والمغفرة.