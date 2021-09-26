الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صور أقمار صناعية تكشف عن بناء إيران لمنظومة صواريخ تمثل تهديداً لجيرانها

صور أقمار صناعية تكشف عن بناء إيران لمنظومة صواريخ تمثل تهديداً لجيرانها
0

تواصل – وكالات:

كشفت صور أقمار صناعية عن نشاط ملحوظ داخل منشأة تقع تحت الأرض ذات صلة بقاعدة للصواريخ الباليستية في إيران.

ونشرت مؤسسة ”انتل لاب“ صورًا لأقمار صناعية عبر حسابها على موقع التواصل ”تويتر“، قالت إنها توثق ”استئناف أعمال الحفر في منشأة تحت الأرض بكرمانشاه (غرب إيران) تقع بالقرب من قاعدة للصواريخ الباليستية، وذلك بعد توقف دام 7 أشهر“.

وبينت المؤسسة البحثية أنه ”تجدد العمل في حفر الأنفاق حدث، في بداية شهر أغسطس الماضي، فيما شهد الموقع زيادة في التحركات، وتُجرى حاليًا أعمال الحفر لأساسيات الهيكل“.

 من جهتها، قالت صحيفة ”كيهان لندن“ الإيرانية المعارضة، إن صور مؤسسة ”إنتل لاب“ تكشف ”عن تكثيف الأنشطة العسكرية الإيرانية في المنشأة الواقعة تحت الأرض والخاصة بالصواريخ الباليستية“، وفقاً لـ”إرم نيوز“.

 واعتبرت في تقرير، أن ”البدء في الأنشطة المريبة بالمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية يُمكن أن يرتبط بتوقف المفاوضات النووية في فيينا، إذ ربما كانت فترة الأشهر السبعة التي توقف فيها نشاط الموقع الخاص بالصواريخ الباليستية قد شهدت اتخاذ قرار من كبار مسؤولي النظام فيما يتعلق بالمفاوضات النووية“.

ورأت الصحيفة أن ”طهران عقدت الأمل بأن مجيء (الرئيس الأمريكي) جو بايدن إلى البيت الأبيض سيحد من الضغوط الدولية، ولهذا اتُخذ القرار على أن الحد من الأنشطة الصاروخية والتحركات الإقليمية لن يلقي بأثر سلبي في المفاوضات النووية“.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

حريق يلتهم مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني

حريق يلتهم مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني

على رأسها «المخطوطات الإسلامية».. آثار أفغانستان تملأ السوق السوداء الإيرانية بهذه الحيل

على رأسها «المخطوطات الإسلامية».. آثار أفغانستان تملأ السوق السوداء الإيرانية بهذه الحيل

شاهد: إصابات وقتلى في صفوف الإيرانيين مقتحمي الحدود مع العراق

شاهد: إصابات وقتلى في صفوف الإيرانيين مقتحمي الحدود مع العراق

مشاهد صادمة.. حشود إيرانية ضخمة تقتحم حدود العراق بطريقة غير شرعية

مشاهد صادمة.. حشود إيرانية ضخمة تقتحم حدود العراق بطريقة غير شرعية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>