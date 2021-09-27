«الإرياني»: مليشيا الحوثي قصفت منزل محافظ مأرب بصاروخين باليستيين (صور)

تواصل – فريق التحرير:

قصفت ميلييشا الحوثي منزل محافظ مأرب، اليوم الأحد، بصاروخيين باليستيين مما تسبب في دمار هائل بالمنزل والمنازل المجاورة وترويع النساء والأطفال.

واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمنزل محافظ محافظة مأرب اللواء البطل سلطان العرادة بمديرية الوادي بصاروخين باليستيين، والذي أدى إلى ترويع النساء والأطفال وخلف أضراراً كبيرة في المنزل وعدد من المنازل المجاورة له.

وقال إن الاستهداف الإرهابي لمنزل الشيخ سلطان العرادة، الذي بات أيقونة لصمود ونضال واستبسال مأرب في مواجهة مليشيا الحوثي، ونموذج للتفاني والإخلاص والبذل والتضحية في خدمة الوطن،عمل انتقامي جبان يؤكد حالة الإفلاس الذي تمر به المليشيا، وفشل كل محاولاتها النيل من صمود المحافظة وأبنائها الشرفاء.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الهجوم وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمنازل ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وأيضا تقديم المسؤولين عن هذه لجرائم من قيادات مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب.